Galatasaray Şampiyonluk Hedefinde Motivasyonunu Kaybetmiyor

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Trabzonspor’la karşı karşıya geldi ve maç sonucunda 2-1’lik skorla mağlup oldu. Bu sonuç, sarı-kırmızılı ekip için şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp anlamına geliyor.

MAÇA İYİ BAŞLAYAMADIK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor yenilgisinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Buruk, “Maça iyi başlamadık. İlk yarının birçok bölümünde iyi değildik. 1-0 geriye düştük. Topa sahipken orta saha oyuncularımızın zaman zaman çok arkaya gelmesi, rakibin baskısını kırmakta zorluk yaşattı. İkinci yarı daha iyi performans gösterdik. İlkay’ın girişi ve Yunus’un kanada geçmesi, Noa’nın ise forvet arkasına yerleşmesiyle topa sahip olma oranımız yüzde 73’lere ulaştı. 1-1’den sonrası kazanabileceğimizi düşündüm. Oyunu kontrol altına almıştık, top bizdeydi.” dedi.

MAÇIN SÜRESİ KISALDI

Buruk, maçın duraklama süresinin fazla olduğunu belirtti. “Maç da çok oynanmadı. Özellikle son bölümde… Onana, maçı başından sona kadar iyi yönetti. Bir şey demek istemiyorum, ancak Onana bu konuda iyi bir performans sergiledi. Maçın durmasını sağladı, kalan uzatmalarda çok az süre geçirdi. Belki o anda pozisyon üretebilirdik. Rakip yarı alana yerleşmiştik, birebirler ve yan ortalarla şanslar bulmuştuk. İkinci yarıda ilk yarıya göre daha iyiydik.” şeklinde ekledi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN HEDEF BELLİ

Okan Buruk, şampiyonluk hedeflerine de vurgu yaparak, “Avantajımız var, önemli bir avantaj. Bu maç bize ders olacak ve motive edecek. Soyunma odasında konuşmalar böyle gelişti. Kaybetmek üzücü, ancak Galatasaray bu ligin şampiyonu olacak. Çarşamba günü Göztepe maçıyla puan farkını artırmayı hedefliyoruz. Galatasaray taraftarları moralini bozmasın. Bu tür zor süreçlerde daha iyisi için çalışmalıyız.” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONU TARTIŞMALARI

Maç sonu yaşanan tartışmalara da değinen Buruk, “Maç sonunda yaşananlar istediğimiz gibi değildi. Fatih Hoca’yı tebrik ettim, ancak gereksiz şeyler meydana geldi. Abdülkerim’e gereksiz bir ikinci sarı kart çıktı.” diye belirtti. Buruk, VAR hakeminin devreye girmesiyle ilgili beklentilerini de dile getirdi.

OSIMHEN VE ICARDI HAKKINDA

Buruk, oyunculardan Onuachu’ya kadar birçok önemli konuyu gündeme getirdi. “Trabzonspor’un Onuachu’sunu sahada görmemek onları etkiliyor. Oynayan oyuncuların maç eksiği oluyor. Icardi’nin süreye ihtiyacı var. Tüm oyuncular en yüksek seviyede mücadele ediyor. Bizim için önemli olan, santrfora iyi top gönderebilmek.” dedi. Bu açıklamalar, Galatasaray’ın genel bir değerlendirmesini sunmuş oldu.