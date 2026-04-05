Galatasaray’ın Osimhen Yokluğunda Galibiyet Kaybetme Serisi

Lider konumundaki Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında zirve mücadelesi veren Trabzonspor’a deplasmanda 2-1’lik skorla yenilerek, kritik bir puan kaybı yaşadı.
OSIMHEN YOKLUĞU SORUN YARATIYOR
Galatasaray, sakatlık problemi nedeniyle sahada yer alamayan Victor Osimhen ile oynanan karşılaşmalarda istediği sonuçları elde edemiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetle dikkat çeken bir istatistiği gündeme getirdi.
DÖRDÜNCÜ MAÇTA DA GALİBİYET YOK
Osimhen’in yer almadığı dördüncü maçında da galibiyet alamayan Galatasaray, bu süreçte 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. İşte Nijeryalı futbolcunun oynamadığı maçlarda Galatasaray’ın elde ettiği sonuçlar:
Galatasaray 0-2 Fenerbahçe
Galatasaray 1-1 Gaziantep FK
Konyaspor 2-0 Galatasaray
Trabzonspor 2-1 Galatasaray