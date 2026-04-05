Galatasaray’ın Osimhen Yokluğunda Galibiyet Kaybetme Serisi

Lider konumundaki Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında zirve mücadelesi veren Trabzonspor’a deplasmanda 2-1’lik skorla yenilerek, kritik bir puan kaybı yaşadı.

OSIMHEN YOKLUĞU SORUN YARATIYOR

Galatasaray, sakatlık problemi nedeniyle sahada yer alamayan Victor Osimhen ile oynanan karşılaşmalarda istediği sonuçları elde edemiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetle dikkat çeken bir istatistiği gündeme getirdi.

DÖRDÜNCÜ MAÇTA DA GALİBİYET YOK

Osimhen’in yer almadığı dördüncü maçında da galibiyet alamayan Galatasaray, bu süreçte 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. İşte Nijeryalı futbolcunun oynamadığı maçlarda Galatasaray’ın elde ettiği sonuçlar:

Galatasaray 0-2 Fenerbahçe

Galatasaray 1-1 Gaziantep FK

Konyaspor 2-0 Galatasaray

Trabzonspor 2-1 Galatasaray