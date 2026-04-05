Beşiktaş’ta El Bilal Toure Derbide Oynamayacak

EL BİLAL TOURE DERBİ KADROSUNDA YER ALMIYOR

Alınan bilgiye göre, sakatlığını atlatmış olmasına rağmen El Bilal Toure, Fenerbahçe maçı için oluşturulan kadroda yer almıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Toure’yi derbide riske atmamak adına maç eksiğinden dolayı kadroda bulundurmak istemediği ifade ediliyor.

Beşiktaş’ın Fenerbahçe karşısında sahaya çıkması beklenen 11’de; Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh yer alacak.

DERBİ BU AKŞAM OYNANACAK

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi bu akşam saat 20:00’de Chobani Stadı’nda gerçekleşecek. Müsabakayı Yasin Kol’un yöneteceği duyuruldu.