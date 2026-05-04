Fenerbahçe Kamuoyunu Bilgilendirdi: Asılsız İddialar Reddedildi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Sky Spor YouTube kanalı üzerinden Ahmet Çakar tarafından ortaya atılan iddiaların ardından kamuoyuna açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, bu iddiaların “asılsız ve hayal ürünü” olduğunu belirtti.

Açıklamada, teknik ekip ile futbolcular arasında ortaya atıldığı iddia edilen olayların tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi. Kulüp, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu söylemlere itibar edilmemesinin önemli olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe, gündeme gelen iddialar ile bağlantılı hukuki sürecin başlatılacağını da bildirdi. Kulüp, kamuoyunun doğru bir biçimde bilgilendirilmesi adına sürecin yakın takipçisi olacaklarını açıkladı.

SOYUNMA ODASINA YÖNELİK GERCİNLİK İDDİASI

Ahmet Çakar, Fenerbahçe’nin soyunma odasında bazı oyuncularla teknik direktör Tedesco arasında bir gerginlik yaşandığına dair iddialarda bulunmuştu. Çakar, “Ederson ile Tedesco’nun yumruklaşmaları olduğu söyleniyor. Tedesco’nun burasında (eliyle kaşının üzerini göstererek) siyahlığı gördüm. Aldığım bilgi; Ederson’un Tedesco’ya yumruk attığı, araya birilerinin girdiği, İrfan Can’ın da bu yüzden gönderildiği orada kavga-yumruk var mı emin değilim” şeklinde ifade etmişti.