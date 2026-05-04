Beşiktaşlı Efsaneler Marcelo Ve Holosko Günleri Anlatıyor

Beşiktaş’ın eski futbolcuları Marcelo Guedes ve Filip Holosko, siyah-beyazlı formayı giydikleri günlere duydukları özlemi dile getirdi.

Brezilyalı stoper Marcelo ile Slovak golcü Holosko, İstanbul’da gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşarak anılarını paylaştı.

GOLF OYUNU VE AİLE YAŞAMASI

Türkiye’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Marcelo, “Burada olduğum için çok mutluyum. Futbol dışında şu anda Portekiz’de yarı profesyonel olarak golf oynuyorum. Bunun dışında, kalan zamanımda ailemle ilgileniyorum. Çocuklarıma zaman ayırıyorum; onlar da futbol oynuyorlar. Tekrar futbolun ritmini kalbimde hissetmek güzel bir duygu.” şeklinde konuştu.

BÜYÜK GURUR VE BAĞLANTI

Beşiktaş formasını giymekle gurur duyduğunu belirten eski savunma oyuncusu, “Beşiktaş’ta birçok kupa kazandık. Taraftarın hala ilgisi ve sevgisi sürüyor. Onların beni hatırlaması beni çok sevindiriyor. Beşiktaş’ı takip ediyorum. Beşiktaş’ın kalbimde yeri bambaşka.” diyerek duygularını ifade etti.

BEŞİKTAŞ’A DÖNÜŞ İSTEĞİ

Marcelo, “Fizik durumun iyi. Beşiktaş savunmasında oynamak ister misin?” sorusuna verdiği yanıtta, “Kontrat göndersinler hemen imzalayayım.” diyerek futbol kariyerine dönme isteğini dile getirdi.

TARAFTAR VE HATIRALAR

Filip Holosko, Beşiktaş’ın gelecek sezonda yeniden kupalar kazanmasını ümit ettiğini belirtti. Ailesiyle birlikte Prag’da yaşadığını ifade eden Holosko, “Amatör ligde futbol oynamaya devam ediyorum. Beşiktaş taraftarını özledim. Uzun yıllar burada bulundum; taraftar her zaman desteğini verdi. Beşiktaş’ta ve İstanbul’da mutluydum. Her zaman söylüyorum, dünyada en iyi Beşiktaş, en iyisi Kartal.” dedi.

GELECEK UMUDU

Siyah-beyazlıların son yıllarda şampiyonluktan uzak kaldığına değinen Holosko, “2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli ile lig ve Türkiye Kupası’nda iki kupa kazandık. Beşiktaş, yeni sezonda inşallah yeni kupalar kazanır.” şeklindeki değerlendirmesiyle umutlarını paylaştı.

