Fenerbahçe’de Seçim Gündemi Sıcak Tartışmalara Neden Oluyor

Sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir karşısında 3-1’lik galibiyet elde ettikten sonra gündemlerinde seçim süreci yer alıyor. Fenerbahçe, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek başkanlık seçimleri için adaylar çalışmalarını sürdürüyor.

SEÇİM İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Adaylardan Barış Göktürk, basın toplantısında Mehmet Ali Aydınlar ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı. “Birkaç gün önce Mehmet Ali Aydınlar beni aradı. Kendisi ile beraber olmamı ve birlikte liste yapmayı teklif etti. Mehmet Ali Aydınlar ile 3 saat oturdum,” diyen Göktürk, “Ben, mert ve dürüst bir insanım. Adaysan bana adayım de dedim. Ama aday değilsen senin 3 Temmuz’da yaşananlardan dolayı maddi ve manevi Fenerbahçe’ye borcun var dedim,” ifadelerini kullandı. Aydınlar’ın aday olmadığını belirttiğini de ekleyen Göktürk, “Son yıllarda Fenerbahçe’ye mi daha çok sponsor olmuş Galatasaray’a mı?” şeklinde bir sorgulama yaptı.

Göktürk, Metin Şen’in yönetim listesinden neden ayrıldığını açıklarken, “Kendisi bana Mehmet Ali Aydınlar ile birleşmem için ısrarcı oldu. Bu benim için uygun değil,” dedi.

Bu açıklamaların ardından, Metin Şen sosyal medya platformunda Barış Göktürk’e sert sözlerle yanıt verdi. Şen, “Barış Göktürk denen arkadaş hayal dünyasında yaşayarak benim ona Mehmet Ali Aydınlar ile birleşmesini önerdiğimi söylemiş… 2022 yılında Mehmet Ayan’ın programında Mehmet Ali Aydınlar’ın listesine girdiğime pişman olduğumu söylemiştim,” dedi. Şen, Göktürk’ün birleşme önerisini yanlış anladığını ve karşılıklı polemik yaratarak “Fenerbahçe seçimlerini ben dizayn ediyorum” havasından çıkması gerektiğini vurguladı.