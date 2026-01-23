Bakan Şimşek’in Yeni Emekli Aylığı Sistemi Açıklandı

Emekli maaşlarına yapılan zam ve yeni düzenlemeler

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş zammı yüzde 12,19 olarak belirlenirken, en düşük emekli aylığı 20 bin TL seviyesine yükseldi. Emekliler, yeni maaş zammı ile nasıl geçineceklerini düşünürken, bu duruma yönelik yeni düzenlemelerin de yolda olduğu belirtiliyor. Eski milletvekillerinden Şamil Tayyar, sosyal medya aracılığıyla Bakan Mehmet Şimşek’in üzerinde çalıştığı projenin detaylarını açıkladı.

Hedef 2027’nin başı

Tayyar, hükümetin bütçeden tasarruf yapmadan vatandaşları rahatlatmak amacıyla bir sosyal yardım mekanizması geliştirmek üzere çalıştığını vurguladı. Ekonomik durumun iyileştirilmesi için 2027 yılının başına hedef olarak belirlendiğini ifade eden Tayyar, bu tarihe kadar hayata geçirilecek “Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi” ile ilgili bilgiler paylaştı.

Sistem nasıl işleyebilir?

Ekonomi yönetiminin bu destek sistemini hanenin gelir ve mal varlığına dayalı bir şekilde oluşturmayı düşündüğü açıklanırken Tayyar, sürecin işleyiş şekli hakkında maddelerle bilgi verdi: İlk olarak, devlet, bir ailenin asgari yaşam standartlarını sürdürebilmesi için gereken tutarı (Geçim İndeksi) belirleyecek. Ardından, hanenin toplam geliri ve varlığı analiz edilecek. Eğer hane geliri, belirlenen geçim indeksinin altındaysa, aradaki fark devlet tarafından “Sosyal Maaş” olarak ödenecek.

10 bin TL fark ödenecek

Tayyar, bu sistemin işleyişine örnek vererek, emeklilerin de kapsama dahil olacağını belirtti: “Misal; hane geliri 20 bin TL, belirlenen geçim indeksi 30 bin TL olursa, aradaki 10 bin TL’lik fark vatandaşa ödenecek. Şartları uyan emekliler de bu uygulamadan yararlanabilecek.”

Pilot uygulama için tarih belirlendi

Milyonlarca vatandaşın “Uygulama ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt veren Tayyar, sistemin yakında test edilmesi gerektiğini duyurdu. Haziran veya Temmuz aylarında belirli 2-3 ilde pilot uygulamanın gerçekleştirileceği planlanıyor. Geliri artan haneler ise sistemden otomatik olarak çıkarılacak.

Yıl sonunda kamu çalışanlarına reform geliyor

Tayyar ayrıca, tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren maaş ve çalışma şartlarını düzenleyen kapsamlı bir reform paketinin hazırlık aşamasında olduğunu ve yıl sonuna kadar Meclis gündemine getirileceğini ifade etti.