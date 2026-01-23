Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü 10 Yılını Dolduruyor

31 Ocak 2026’ya kadar yapılacak başvurular, dünya genelinde ve Türkiye’de referans olarak kabul edilen bilimsel çalışma yapan akademisyenler tarafından değerlendirilecek. Beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında yenilikçi bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi hedefleyen Sabri Ülker Vakfı’nın düzenlediği Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nün 10’uncu edisyonuna yönelik başvuru süreci yoğun bir katılımla sürüyor. Bu yıl ödülün kapsamı, “Geleceğin bilim liderini keşfetme” temasıyla küresel ölçekte genişletilerek uluslararası bilim camiasında büyük bir ilgi uyandırıyor.

DÜNYA GENELİNDEN GENÇ BİLİM İNSANLARI BAŞVURUYOR

İngiltere’den Hindistan’a, İspanya’dan Gana’ya kadar pek çok farklı ülkeden genç bilim insanları, beslenme ve toplum sağlığı alanlarında dikkat çekici projeleriyle bireysel olarak ödüle başvuruyor. Adaylar, bireysel başvurularının yanı sıra aday gösterilme yolu ile de sürece katılabiliyor. Başvurular, 31 Ocak 2026’ya kadar https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org/ adresi üzerinden kabul edilecek.

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü, sadece başvuru alanı ile değil, aynı zamanda değerlendirme aşamasıyla da Vakfın küresel vizyonunu gözler önüne seriyor. Ödülün kazananı; Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İngiltere ve Singapur’dan, kendi alanlarında önemli çalışmalara imza atmış akademisyenler tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından belirlenecek. Seçici Kurul’da; Prof. Dr. F. Nur Baran Aksakal, Prof. Dr. Serhat Ünal, Prof. Dr. Zehra Büyüktuncel, Prof. Dr. Jeya Kumar Henry, Prof. Dr. John Mathers, Prof. Dr. Marie-Pierre St-Onge ve Prof. Dr. Walter Ricciardi yer alacak. Başvurular; bilimsel yenilik düzeyi, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzının teşvik edilmesine sağladığı katkı, hakemli yayınla belgelenmesi ve pratik etki yaratma potansiyeli gibi kriterler ışığında değerlendirilecek. Ödüle değer görülen bilim insanı, 100 bin dolarlık ödül kazanacak.

