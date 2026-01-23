Mattia Ahmet Minguzzi İçin Anma Töreni Düzenlendi

Pazarın girişindeki çocuk parkının yanında gerçekleştirilen tören sırasında, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, istinaf sürecinin tamamlandığını bildirdi. Katillere “çocuk” diyenlere hakkını helal etmeyeceğini vurgulayan Minguzzi, “Kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Bu böyle biline.” ifadelerini kullandı. Korkmadığını belirten Minguzzi, “Durmayacağım. Korksunlar benden. Bir yıl boyunca yasa çıkmadı. Hakkımı helal etmiyorum. En son Atlas, şimdi sıra kimde?” şeklinde konuştu.

Çocukların hayatını kaybettiği yerde sorumlulukla durduğunu söyleyen baba Andrea Minguzzi, buranın bir yaşam alanı olması gerektiğini ifade etti. Minguzzi, “Mattia bir sembol değildi, o bir çocuktu, evlattı. İki kültür arasında bir köprüydü. Çocukları koruması gereken bir dünya onu koruyamadı. Burada duran bu heykel, bir yüz taşımıyor. Ahmet 15 yaşında olacaktı. Bu kaykayın üzerinde 15 kuş var. Ahmet Mattia’nın 15 yılı, yarım kalan ama unutulmayan bir hayat. Bir baba olarak, bir insan olarak nefret etmeden ama geri adım da atmadan adaleti aramaya devam edeceğiz.” dedi ve heykelin burada kalmasının, “Öldürülen her çocuk bütün toplum için bir kayıptır.” hatırlatmasını sağlamasını istediği belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Dilek İmamoğlu, ailenin avukatı ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaların ağırlaştırılması gerektiğini dile getirdi. Özdağ, “Önce cinayetleri engelleyecek sistemi kurmak gerekiyor.” diyerek, “Aradan geçen zaman içinde hiçbir önlem alınmadı ve şimdi başka çocuklarımızı aynı kader bekliyor. Çünkü ertesi gün alınması gereken tedbirler alınmayıp konu geçiştiriliyor.” açıklamasında bulundu.

Aile ve katılımcılar, konuşmaların ardından pazarın girişindeki Mattia Ahmet Minguzzi anısına hazırlanan, üzerinde kaykay ve güvercinlerin bulunduğu anıtın olduğu alana geçerek karanfil bıraktılar. Bu sırada, “Mattia Ahmet için adalet”, “Kanunlar değişsin, çocuklar ölmesin” ve “Sokakta katil istemiyoruz” sloganları attılar.