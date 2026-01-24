Bakan Şimşek’ten Fitch Açıklaması: Not Artışı İhtimali Belirginleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisiyle ilgili olumlu gelişmelere dikkat çekti. “Fitch’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı. Kur korumalı mevduatın vadelerinin sona ermesini de değerlendiren Bakan, “Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

NOT ARTIŞI OLABİLİR

Bakan Şimşek sosyal medya üzerinden Türkiye ekonomisindeki gelişmelere dair açıklamalar yaptı. Ülke ekonomisinde üç olumlu gelişme yaşandığını vurgulayan Şimşek, şunları belirtti: “Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor.”

YENİ DÜZENLEMELER

Ayrıca, önemli bir koşulu olan kur korumalı mevduat uygulamasının döviz ve altın vadelerinin sona ermesiyle birlikte bu düzenlemelerin yürürlükten kaldırıldığını ifade etti. Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranlarının artırıldığını da sözlerine ekledi. Bakan, “Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.