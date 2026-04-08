Bakan Tekin Duyurdu: Okul Marş Yarışması Başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir etkinlikte okullarda milli takım için marş yazımına yönelik yeni bir yarışmanın başlatılacağını duyurdu.

MİLLİ TAKIM MARŞI YAZIM YARIŞMASI BAŞLATILACAK

“Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının da rızasını aldım” ifadesini kullanan Bakan Tekin, Türkiye genelinde 105 güzel sanatlar lisesinin bulunduğunu ve bu okullarda yaklaşık 20 bin öğrencinin eğitim aldığını belirtti. Tekin, buralarda görev yapan 3 bin 228 öğretmenden 1,062’sinin müzik öğretmeni olduğunu ekledi.

Tekin, müzik öğretmenlerinin çeşitli disiplinlerde eğitim verdiğini ifade ederek, “Şimdi dedik ki şöyle bir şey başlatabilir miyiz acaba? Milli takımımızın maçlarını seyrederken kullanılabilecek bir marşı okullarımızda yazabilir miyiz, yapabilir miyiz?” şeklinde yarışmanın detaylarını açıkladı.

TFF BAŞKANI İLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Bakan Tekin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile de bu konudaki görüşmelerini paylaştı. Tekin, “Federasyon Başkanımıza da şunu sordum, ‘Biz yazalım, yarışma yapalım, beraber değerlendirelim. Siz eğer kullanmayı uygun bulursanız kullanın.’ Federasyon Başkanımız hemen anında döndü ve ‘Biz de varız bu işin içerisinde’ dedi” dedi. Ayrıca, destek vermek isteyen sanatçılara da 105 güzel sanatlar lisesinden birine katılabileceklerini belirtti.

YENİ MARŞ İÇİN SİNAN AKÇIL’IN ADI GEÇİYOR

2002 Dünya Kupası’nda Tarkan’ın seslendirdiği “Bir Oluruz Yolunda” eserinin ardından, yeni marş için Sinan Akçıl’ın ismi öne çıkıyor. Akçıl, kendisine gelen talepler ışığında, “Sanırım 2026 Dünya Kupası ‘şarkı savaşları’ başlar yakında, iyi olan kazansın” şeklinde açıklama yaparak, milli takım için marş hazırlama sürecine katılabileceğini ifade etti.