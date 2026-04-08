Dursun Özbek Şampiyonluk İçin Motivasyonu Artırdı

Trabzonspor deplasmanında beklenmedik bir yenilgi alan Galatasaray’da tecrübeli isimler harekete geçti. Yerli futbolcular Günay ve Abdülkerim, yabancı oyuncular Torreira ve Lemina ile birlikte takım arkadaşlarını maça odaklamaya çalıştı.

GÖZTEPE MAÇI ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Sarı-kırmızılı futbolcular, Göztepe maçı fırsatını değerlendirerek, “Tüm maçları kazacağız ve yine şampiyon olacağız” ifadeleriyle birbirlerini motive etti. Bu hedef doğrultusunda, her maçı kazanma arzusu belirgin hale geldi.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ODAKLANILDI

Başkan Dursun Özbek ve yönetim kadrosu, sezon sonuna kadar sadece şampiyonluk üzerine yoğunlaşma kararı aldı. Sözleşmeleri bitmekte olan Icardi, Lang, Boey ve Asprilla ile zam bekleyen Torreira konusunda somut bir adım atılmadığı belirlendi.

TESLİFATLAR YANIT BULMUYOR

Yıldız isim Barış Alper Yılmaz’ın yanı sıra diğer yetenekli oyunculara gelen tekliflere de cevap verilmesi yönünde bir adım atılmayacak. Yönetim, takımın durumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

HER MAÇA ÖZEL PRİM UYGULAMASI

Dursun Özbek ve yönetim, kalan haftalar için her maça özel prim belirlemeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, derbi dışındaki maçlar için 2 milyon TL prim verilmesi düşünülüyor. Bu uygulama, takımın şampiyonluk için kenetlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.