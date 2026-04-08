Mourinho’nun Benfica’daki Geleceği Hakkında Tartışmalar Sürüyor

mourinho-nun-benfica-daki-gelecegi-hakkinda-tartismalar-suruyor

Benfica’nın teknik direktörü Jose Mourinho hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MENAJERİ AYRILMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

CNN Portugal’ın haberine göre, ünlü teknik adamın menajeri Jorge Mendes, Mourinho’nun Benfica ile olan kariyerini sonlandırmasını istiyor. İddialara göre Mendes, Mourinho’nun kulüpten ayrılması için kulis faaliyetlerine girişmiş durumda.

DEVAM ETMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ

Portekiz takımının Casa Pia ile gerçekleştirdiği lig karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mourinho, bu söylentilere noktayı koydu. Karar vermenin kendi elinde olduğunu vurgulayan 63 yaşındaki teknik direktör, “Maç sırasında bir şey olduysa bilmiyorum. Jorge Mendes benim menajerim ama kararların sahibi benim. Benim kararım, Benfica’da devam etmek istediğim yönünde,” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ HAKKINDAKİ DETAYLAR

Eylül ayında Fenerbahçe’den sonra Benfica’nın başına geçen Mourinho’nun, kulüp ile 2027 yılına dek devam eden bir sözleşmesi bulunuyor. Benfica ile yaptığı sözleşmede, sezon sonunda tazminatın sadece yarısını ödeyerek sözleşmeyi feshetmelerine izin veren bir madde de yer aldığı bildiriliyor.

