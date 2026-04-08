Sözcü TV’de İkinci Yönetici İstifası Gerçekleşti

Yılmaz Özdil’in istifasının ardından, Sözcü TV Genel Müdürlüğü’ne atanan Güney Öztürk görevinden ayrıldı.

Güney Öztürk, Sözcü Televizyonu’nda genel müdür olarak atandıktan sonra, kanalda siyasi analiz ve yorum programlarına katılım gösterdi. Özellikle yönetim süreçlerinde etkili bir rol üstlenen Öztürk, Özdil’in istifası sonrası kendi görevinden ayrılma kararı aldı.

GÜNEY ÖZTÜRK’ÜN MESLEK HAYATI

Güney Öztürk, 1990’lı yıllarda medya kariyerine giriş yaptı.

Bu süreçte, Sabah Gazetesi’nde yönetici editör olarak görev aldı ve özellikle Avrupa Birliği ile Orta Doğu haberlerine odaklandı.

2002-2008 yılları arasında Doğan Medya Grubu’nda iş geliştirme müdürü olarak çalıştı.

2008-2018 yılları arasında Demirören Medya Grubu’nda iş geliştirme ve pazarlama direktörü olarak görevini sürdürdü. Bu dönemde dijital büyüme projeleri ile reklam geliri stratejileri öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı.

2021-2025 yılları arasında Posta gazetesinde yayın danışmanı ve köşe yazarı olarak görev aldı.