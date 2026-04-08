Sözcü TV’de İkinci Yönetici İstifası Gerçekleşti

Yılmaz Özdil’in istifasının ardından, Sözcü TV Genel Müdürlüğü’ne atanan Güney Öztürk görevinden ayrıldı.

Güney Öztürk, Sözcü Televizyonu’nda genel müdür olarak atandıktan sonra, kanalda siyasi analiz ve yorum programlarına katılım gösterdi. Özellikle yönetim süreçlerinde etkili bir rol üstlenen Öztürk, Özdil’in istifası sonrası kendi görevinden ayrılma kararı aldı.

GÜNEY ÖZTÜRK’ÜN MESLEK HAYATI

Güney Öztürk, 1990’lı yıllarda medya kariyerine giriş yaptı.

Bu süreçte, Sabah Gazetesi’nde yönetici editör olarak görev aldı ve özellikle Avrupa Birliği ile Orta Doğu haberlerine odaklandı.

2002-2008 yılları arasında Doğan Medya Grubu’nda iş geliştirme müdürü olarak çalıştı.

2008-2018 yılları arasında Demirören Medya Grubu’nda iş geliştirme ve pazarlama direktörü olarak görevini sürdürdü. Bu dönemde dijital büyüme projeleri ile reklam geliri stratejileri öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı.

2021-2025 yılları arasında Posta gazetesinde yayın danışmanı ve köşe yazarı olarak görev aldı.

Gündem

Dursun Özbek Şampiyonluk İçin Motivasyonu Artırdı

Galatasaray, üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde etmek için sezon sonuna dek her maç için prim verme kararı aldı. Bu hamle, takım motivasyonunu artırmayı hedefliyor.
Gündem

Mourinho’nun Benfica’daki Geleceği Hakkında Tartışmalar Sürüyor

Portekiz medyası, Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia öne sürdü.
Gündem

Hakan Bucak, Uluslararası Heyetle İstanbul’da Buluştu

Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, Cornell Üniversitesi MBA programında İstanbul'da ağırladığı uluslararası heyetle Türkiye'nin gayrimenkul sektöründeki değişimleri ve yatırımcı beklentilerini masaya yatırdı.
Gündem

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 48. Kez Başlıyor

İhracat rakamları 59.5 milyar dolara yükseldi, açıklamada TİM Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu'na yer verildi.
Gündem

Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi Sakatlık Geçirdi

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında sakatlanan Wilfried Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama belirlendi. Ndidi, 12-13 gün sahalardan uzak kalacak.