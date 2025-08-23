Gündem

Bakan Tunç Açıkladı: Hapis Cezası Yolda

YENİ YARGI PAKETİ HAZIRLIKLARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplumda huzuru bozan ve güvenliği tehdit eden durumlara karşı etkili önlemler alınacağını bildirdi. Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi’nde bazı değişikliklerin gerçekleşeceğini açıkladı. Ayrıca, Trabzon’un Çaykara ilçesinde meydana gelen ve gelin çıkarma merasimi sırasında silahla ateş etme sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesi ile 2 kişinin yaralanması olayında 2 şahsın tutuklandığını duyurdu. Bunun yanında, İstanbul Eyüpsultan ilçesinde bir kadın sürücünün önünü kesip saldıran ve hakaret eden bir şüphelinin de tutuklandığı bilgisi verildi.

SUÇLARLA MÜCADELE AMACIYLA YENİ DÜZENLEMELER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, toplumun huzurunu tehdit eden her türlü eyleme karşı etkili tedbirler alacaklarını yineledi. Bu amaçla, Bakanlık olarak hazırladıkları yasal düzenleme önerilerinin 10. Yargı Paketi’nde yer aldığını ve kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildiğini belirtti. Tunç, “Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi’nde yeniden değerlendirilecektir.” dedi. Trafikte yol kesmenin artık müstakil bir suç olacağını bildiren Tunç, bu eylemi gerçekleştirenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.

CEZA YAPTIRIMLARI GÜÇLENECEK

Bakan Tunç, ses ve gaz fişeği atabilen silahların da suç kapsamına alınacağını söyledi. Meskûn mahalde silahla ateş etmenin cezasının 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası yerine 1 yıldan 5 yıla kadar olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde bu suçun işlenmesi durumunda verilecek cezanın yarı oranında artırılacağının altını çizdi. “Bu fiiller sonucunda yaralama veya ölüm gerçekleşirse, mevzuatımızdaki cezalar eksiksiz şekilde uygulanacaktır.” diyen Tunç, kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını riske atan tehlikeli davranışlara tolerans göstermeyeceklerini söyledi.

