Bakan Tunç Duyurdu: Hapis Cezası Yolda!

YENİ YARGI PAKETİ’NDEN SERT TEDBİRLER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplumun huzurunu tehdit eden ve güvenliği bozan fiillere karşı etkili önlemler alacaklarını vurguladı. Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi’nde önemli değişiklikler yapılacağını da açıkladı. Bu kapsamda, Trabzon’un Çaykara ilçesinde bir gelin çıkarma merasimi sırasında meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı olayın ardından 2 kişinin tutuklandığını duyurdu. Ayrıca, İstanbul Eyüpsultan ilçesinde bir kadın sürücünün önünü kesip araca saldıran şüphelinin de tutuklandığını belirtti.

CEZALARDA CAYDIRICI DÜZENLEMELER

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, toplum huzurunu bozan her türlü eyleme karşı kararlı tedbirler alacaklarını ifade etti. Bu çerçevede, hazırlanan yasal düzenlemelerin 10. Yargı Paketi’nde yer aldığını ve önerilerin TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildiğini bildirdi. Tunç, “Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi’nde yeniden değerlendirilecektir. Buna göre; Trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir.” dedi. Bu tür eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacağı bilgisini verdi.

ATILDAN CEZALARDA ARTIRIM

Bakan Tunç, ses ve gaz fişeği atabilen silahların da suç kapsamına alınacağını belirtti. Bu durumda, cezaların bazı durumlarda yarı oranında artırılacağı kaydedildi. Tunç, “Meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iken 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmaktadır.” ifadesini kullandı. Toplu etkinliklerde silah kullanımı gibi riskli davranışlara karşı kararlı olacaklarını belirten Tunç, bu tür fiiller sonucunda yaralama veya ölüm meydana gelmesi durumunda mevcut cezaların eksiksiz bir şekilde uygulanacağını vurguladı.