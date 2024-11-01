“Bakan Tunç’tan ‘Yenidoğan Çetesi’ Açıklaması”

GERÇEK DIŞI İDDİALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Kamuoyunda ‘Yenidoğan Çetesi’ olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır.” açıklamasını yaptı. Bazı medya kuruluşlarında yer alan ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturmasıyla ilgili iddiaların asılsız olduğu belirtilmişti.

SÜREÇ VE YASAL ADIMLAR

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açılmıştır.” ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET SAVCISI GÖREVDE KALMAKTADIR

Bakan Tunç, “Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam etmektedir.” şeklinde bir bilgi verdi. Ayrıca, “Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı’nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda titizlikle yürütülmektedir.” dedi.

DEZENFORMASYON VE SORUMLULUK

Bakan, “Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur.” diyerek sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara dikkat çekti.