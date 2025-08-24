Bakan Tunç: Trafikte Yol Kesene Hapis Cezası

ETKİLİ ÖNLEMLER ALINIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplumun güvenliğini tehdit eden eylemlere karşı etkili önlemler alacaklarını duyurdu. Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi’nde önemli değişikliklerin yapılacağını açıkladı. Ayrıca, Trabzon’un Çaykara ilçesinde gerçekleşen bir gelin çıkarma merasimi sırasında silahla ateş edilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak iki kişinin tutuklandığını ifade etti. İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir kadın sürücünün önünü keserek araçla saldıran ve hakaret eden şüphelinin de tutuklandığını aktardı.

TOPLUM GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, toplum huzurunu bozan tüm eylemlere karşı etkili tedbirler alacaklarını belirtti. Bu çerçevede, Adalet Bakanlığı olarak hazırladıkları yasal düzenleme önerilerinin 10. Yargı Paketi’nde yer aldığını ve TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildiğini ifade etti. “Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi’nde yeniden değerlendirilecektir.” diyen Tunç, trafikte yol kesme eyleminin müstakil bir suç olarak düzenleneceğini ve bu eylemi işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini söyledi.

CEZANIN AĞIRLAŞMASI BEKLENİYOR

Yılmaz Tunç, ses ve gaz fişeği atabilen silahların suç kapsamına alınacağını belirterek, bazı durumlarda cezaların yarı oranda artırılacağını kaydetti. Meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezasının 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iken, 1 yıldan 5 yıla kadar artırılacağını açıkladı. Ayrıca, düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde işlenmesi halinde cezanın yarı oranında artırılacağını vurguladı. Tunç, kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını riske atan tehlikeli davranışlara müsamaha gösterilmeyeceğini ve yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirtti.