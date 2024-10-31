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Bakan Tunç: Yargıyı Tehdit Etmek Yanlıştır

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SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Bakan Tunç, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez.”

HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Ayrıca Bakan Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir” diyerek, hukuk sisteminin önemine dikkat çekti.

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