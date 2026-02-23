Bakan Uraloğlu 5G Geçişi İle Hızlı İletişim Vadediyor

bakan-uraloglu-5g-gecisi-ile-hizli-iletisim-vadediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G sistemine geçiş yapıldığında iletişim hızının önemli ölçüde artacağını ifade etti. Uraloğlu, “Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabilecek. Uzaktan ameliyatlar yapılabilecek.” şeklinde konuştu. Ayrıca, gönderimlerin hız kazanacağını ve uzaktan erişimlerin çok daha kolay hale geleceğini belirtti.

İLETİŞİM ALTYAPI DEVRİMİ

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisi ile dijital çağın gerektirdiği yüksek hızın deneyimleneceğini vurguladı. Uraloğlu, “Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabilecek. Uzaktan ameliyatlar yapılabilecek. Gönderimler artık daha hızlı olacak. Uzaktan erişimler çok daha kolay hale gelecek. 5G teknolojisine ülkemizde yerli ve milli ürünlerle geçebilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık.” dedi.

5G UYGULAMALARI 2026’DA BAŞLIYOR

Uraloğlu, geçen yıl ihalesi yapılan ve 1 Nisan 2026’da devreye almayı planladıkları 5G teknolojisi ile, dijital çağın gerektirdiği yüksek hızın vatandaşlar ve sanayi için sunulacağını sözlerine ekledi.

