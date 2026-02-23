Beşiktaşlı Hyen-Gyu Oh Rüya Gibi Başlangıç Yaptı

besiktasli-hyen-gyu-oh-ruya-gibi-baslangic-yapti

Beşiktaş’ın Güney Koreli santrforu Hyen-Gyu Oh, etkileyici bir başlangıç sergiliyor. Baklava yemeyen ve idmanlara çıplak ayakla katılan Oh, Süper Lig’de Göztepe maçında üçüncü golünü atarak bu sezondaki performansını sürdürdü. 24 yaşındaki golcü ayrıca iki de asist yaptı ve son maçta 90 dakika boyunca sahada yer aldı.

TSUBASA BENZETMESİNE CEVAP

Maç sonrası sosyal medya üzerinden siyah-beyazlı taraftarların kendisini çizgi karakter Tsubasa’ya benzetmeleri hakkında görüş bildiren Oh, “Kendimi Tsubasa ile nasıl karşılaştırayım, tabii ki o bir çizgi karakter. Ben de isterim her maçta röveşata olsun fantastik goller atayım. Bugüne kadar böyle oldu, umarım böyle de devam eder. Kendimi Tsubasa ile karşılaştıramam.” şeklinde konuştu.

BAŞLANGIÇ HAYAL GİBİ

Beşiktaş’taki başlangıcını “hayal gibi” olarak tanımlayan futbolcu, “Beşiktaş’a gelmeden önce her maç gol atacağımı hayal ediyordum. Şu ana kadar bunu başardım. Burada sahaya çıktığımda hem evimde hem de Kore’de gibi hissediyorum. Buradaki atmosferle birlikte beni sahiplenmeleri kendimi çok iyi hissettiriyor. Aslında bu sabah da dahil olmak üzere sanki son maçımmış gibi bunu düşünerek sahaya çıkıyorum. Bunun da etkisi gollerimde kendisini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

