İstanbul Çatalca’da Eşinin Saldırısında Hayatını Kaybetti

EŞİNDEN YILLARCA ŞİDDET GÖRDÜ, OTOBÜS BEKLERKEN CANINI KAYBETTİ

41 yaşındaki Gülten Ürkmez, yıllarca süren fiziksel ve psikolojik şiddetle mücadele etti. Çocuk yaşta tanıştığı Serkan Ürkmez ile ailesinin onayı olmaksızın evlenen Gülten, evliliğinin başından beri eziyet görmeye başladı. Eşinin alkol ve kumar bağımlılığı nedeniyle sorunlar yaşayan Ürkmez, 20 yılı aşan bu zor dönemden kurtulmak istedi ancak bir türlü başarılı olamadı.

Çocuklarına daha iyi bir yaşantı sunmak isteyen Gülten, geçen yıl yaşadığı talihsiz bir motosiklet kazasında büyük oğlunu kaybetmesinin ardından, şiddete maruz kaldığı eşinden boşanmak istediğini belirtti. Bu kez çocukları devreye girdi ve annelerini korumak için babalarını evden uzaklaştırdılar. Ancak, Serkan Ürkmez evden ayrı kalsa da tehditlerine devam etti ve eşini takip etmeye başladı.

OTOBÜS DURAKLARINDA TRAGİK SON

Dişçiye gitmek üzere evinden çıkan Gülten Ürkmez, otobüs durağında beklediği sırada, eşinin silahlı saldırısına uğradı. Olaydan sonra motosikletle kaçan Serkan Ürkmez, kısa süre içinde yakalandı. Gülten Ürkmez’in ailesi, Serkan Ürkmez’in daha önceki bir trafik kazasında hayatını kaybeden büyük oğlu 24 yaşındaki Berkan’a da zarar vermiş olabileceğinden endişeli. Bu nedenle, olayın tekrar araştırılması talep ediliyor.

AİLEDDEN ACI AÇIKLAMALAR

Öldürülen kadınının annesi Gülseren İnce, “Kızımın kanı yerde kalmasın, senelerdir aynı. Kızımı defalarca kez dövüp dövüp kapıya attı.” şeklinde duygusal bir açıklamada bulundu. Kız kardeşi Şenay İnce ise, “Silah paylaşmış, Gülten’in iş yerine çelenk göndermiş. Ama kardeşim hiç beklemiyordu, ‘Yapmaz, yapamaz’ dedi. Ama kıydı bacıma.” ifadelerini kullandı. Şiddet dolu bir yaşamın ardından son yolculuğuna uğurlanan Gülten Ürkmez, Çatalca’da toprağa verildi.

