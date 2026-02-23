Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Deprem Analizi Açıklamaları

ZONGULDAK’TA UYDU TEKNOLOJİLERİYLE YER KABUĞU HAREKETLERİ İZLENİYOR

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Leeds Üniversitesi ile yürütülen ortak proje çerçevesinde uydu radar interferometri tekniği kullanarak Türkiye genelindeki yer kabuğu hareketlerini anlık olarak takip ettiklerini açıkladı.

FAY HATLARININ YOĞUNLUĞU GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR

Türkiye’nin aktif fay hatları açısından sıkıntılı bir coğrafyada yer aldığını belirten Kutoğlu, 500’den fazla kayıtlı fay bulunduğunu ve keşfedilmemiş kırıkların da mevcut olduğunu ifade etti. Elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulan gerginlik haritalarında, yıllık bazda en yüksek stres birikiminin Van’ın doğusunda yer aldığını vurguladı.

250 KİLOMETRELİK ALANDA DEPREM YOK

Yapılan incelemelerde pek çok fay hattının varlığını dile getiren Kutoğlu, Çaldıran Fayı’nın bu hatlardan biri olduğunu kaydetti. Çaldıran Fayı’nın 1647 ve 1976 yıllarında kırıldığını ve geçmişte 7.3 büyüklüğünde depremlere yol açtığını hatırlattı. Bununla birlikte, 250 kilometrelik bir alanda büyük bir deprem kaydının bulunmaması dikkat çekici bir nokta olarak öne çıkıyor. Kutoğlu, bu hattın homojen olarak yüksek gerilim taşıdığını ifade etti.

UZUN HATLARIN KIRILMA İHTİMALI ARTMAKTADIR

Prof. Dr. Kutoğlu, 250 kilometrelik alanın kırmızı renk tonlarıyla gösterilmesinin, fay sisteminin birbirleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Bu durum, Hatay merkezli 6 Şubat 2023 depremlerindeki üzere uzun bir hattın aynı anda kırılma ihtimalini gündeme getirdi. Kutoğlu, “Bu biraz ürkütücü ama 250 kilometrelik hattın birlikte çalışması ihtimal dahilinde” şeklinde konuştu.

DOĞU ANADOLU’DA DİKKAT GEREKİYOR

Türkiye’de nüfus yoğunluğunun büyük kısmının batıda olması sebebiyle, çoğunlukla bu bölgelerdeki fay hatları üzerinde durulduğunu söyleyen Kutoğlu, ülke genelindeki araştırmaların Van’ın doğusundaki fay hattının en fazla gerilim biriktiren bölgelerden biri olduğunu gösterdiğini ifade etti.

BÜYÜK FAY SİSTEMLERİ HENÜZ HAREKETE GEÇMEDİ

2011 yılında meydana gelen Van depremi, bölgedeki riskin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor diyen Kutoğlu, o sarsıntının yalnızca sınırlı bir alanı etkilediğini belirtti. 2011’deki depremin küçük bir bölgeyi kapsadığını vurgulayan Kutoğlu, “Ancak arka planda çok daha büyük bir fay sistemi çalışmaya ve enerji biriktirmeye devam ediyor” diyerek Doğu Anadolu’daki bu hat için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.