Meksika’da Kartel Çatışması Futbolu Tehdit Ediyor

Meksika’da kartel liderlerinden El Mencho olarak bilinen Nemesio Oseguera’nın öldürülmesiyle patlak veren olaylar sürmekte. Şehrin Aguascalientes bölgesinde gerçekleşen kadın futbol maçı, stadyum çevresinde yaşanan polis ve kartel çatışması sonucu durduruldu. Maç bu nedenle askıya alındı.

OLAYLAR FIFA’YI ETKİLEYEBİLİR

Yaşanan olayların ardından, birçok noktada yangınların çıktığı Meksika’da gözler FIFA’ya çevrildi. Ülkede dört ay sonra yapılacak Dünya Kupası organizasyonu öncesinde futbol severler arasında bir endişe hakim. FIFA’nın durumu yakından izlediği ve çatışmaların uzun sürmesi halinde kararlarını yeniden gözden geçirebileceği bilgisi alındı. Meksika basınında yer alan iddialara göre; 2026 Dünya Kupası kapsamında Meksika’daki maçların, ABD ve Kanada’daki yan sahalara kaydırılabileceği dile getiriliyor.

DÜNYA KUPASI TARİHLERİ BELLİ OLDU

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. Dünya Kupası, 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.