Murat Kurum Sındırgı Depremzedelerine Destek Mesajı Yayınladı

ÇEVRE BAKANI, DEPREM SONRASI YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARINI PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçen yıl yaşanan depremler sonrası süregelen yeniden yapılanma ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Kurum, X platformu üzerinden paylaştığı video mesajında, depremzedelerin duygu ve devlet desteğini ön plana çıkardı. “Bir söz verdik, sözümüzü tutacağız.” ifadeleri ile paylaşımını sonlandırdı.

BALIKESİR’DE BÜYÜK ZARAR OLDU

10 Ağustos 2025 tarihinde, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, 1 can kaybına, 29 yaralıya ve 16 binanın çökmesine yol açmıştı. Daha sonra, 27 Ekim 2025’te bölgede 6.0 büyüklüğünde bir başka deprem gerçekleşmiş ve yüzlerce bina hasar görmüştü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bu depremler sonucunda 729 bina ağır hasar almış veya yıkılmış durumda. Depremler, çevre illerde de hissedilmişti.

ŞEHİRDEKİ YENİ GELİŞMELERİ AÇIKLADI

Depremin hemen ardından hızlı hareket eden Bakan Kurum, şehirdeki son durumu paylaştı. Bakan, deprem sonrası yıkılan evlerin yerine inşa edilen modern ve afete dayanıklı konutları tanıttı. Afetzedeler ise kentin gelişimini ve kendi hislerini dile getirdi.

Kendisini ifade eden hak sahibi Leyla Çelikten, “Gerçekten devletimizin arkamızda olduğunu, böyle yükselerek gördük. Örnek daire çok güzel olmuş. Yapılan konutları görünce, o bizim için ümit yani. Yeni bir yuva, yeni bir ev, yeni bir hayat. Yeni başlangıçlar.” şeklinde konuştu. Diğer bir hak sahibi Cemal Gündoğan ise, “İnsanlar zor zamanında yukarı bakar. Kimse aşağı bakmaz. İnsanlar kime bakacak, kime el uzatacak? Devlet bir baba.” diyerek düşüncelerini aktardı. Fatma Kartal da, “‘Benim de olsa öyle bir güzel evim.’ dedim. Gece gündüz Allah’ıma dua ediyorum. Rabbim sıcacık yuvalarımıza geri döndürmeyi nasip et.” ifadelerini kullandı.

531 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, Bakan Kurum’un talimatıyla Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde toplam 531 bağımsız bölümün inşaatına başlanmış durumda. Bu projeler arasında 385 köy evi, 135 TOKİ konutu ve 11 iş yeri yer alıyor. Aralık 2025 itibarıyla, TOKİ’nin 248 konutluk projesinin büyük bir kısmı tamamlanmışken, afet konutlarının kaba inşaatı da hızla ilerliyor.

DEPREMZEDELER GÜVENLİ YUVAYA KAVUŞACAK

Bakanlık, Sındırgı merkezdeki 100 konutun hak sahiplerine Mayıs 2026’da teslim edileceğini duyurdu. AFAD ve TOKİ ile koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, depremzedelerin bir an önce güvenli konutlarına ulaşması hedefleniyor. İnşaat faaliyetleri ise hava koşullarına rağmen plana uygun bir şekilde devam ediyor.