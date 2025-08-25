Bakan Uraloğlu, Hız Aşımı İhbarda Bulundu

Bakan Uraloğlu’nun Video Paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabında Ankara – Niğde Otoyolu’nda kullandığı otomobilin direksiyonuna geçtiği bir videoyu paylaştı. Bakan, bu paylaşımının ardından ikinci bir gönderi yaparak, direksiyona geçtiği esnada hız sınırını aştığını ve jandarma tarafından gereken cezai işlemin uygulandığını duyurdu. Ceza tutanağını da takipçileriyle paylaştı.

Hız Sınırına Dikkat Çekti

Bakan Uraloğlu, yaptığı paylaşımda, “Ankara – Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullandı.

Bakanın bu açıklaması, dikkatli sürüşün ve hız sınırlarına uyulmasının önemine vurgu yaparak herkesin bu konuya dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.