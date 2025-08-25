Gündem

Bakan Uraloğlu, Hız Sınırını Aştı

bakan-uraloglu-hiz-sinirini-asti

BAKANIN PAYLAŞIMI VE HIZ SINIRI AÇILMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Ankara – Niğde Otoyolu’nda direksiyon başına geçtiği bir video yayınladı. Ardından yaptığı ikinci paylaşımda, bu esnada hız sınırını aştığını ve jandarma tarafından ceza uygulandığını dile getirerek ceza tutanağını paylaştı.

CEZA TUTANAĞI VE HIZ SINIRINA DİKKAT

Uraloğlu yaptığı açıklamada, “Ankara – Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım” şeklinde ifadeler kullandı.

ÖNEMLİ

Gündem

İsrail, Nasır Hastanesi’ni Vurdu!

İsrail'in Han Yunus'taki hastane saldırısında, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.
Gündem

Ticaret Bakanlığı Soruşturma Açtı: BAE, İtalya, Mısır

Ticaret Bakanlığı, BAE, İtalya ve Mısır'dan gelen poliüretan suni deri ithalatıyla ilgili damping soruşturması açtı. Ayrıntılar resmi tebliğle açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.