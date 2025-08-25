Bakan Uraloğlu, Hız Sınırını Aştı

BAKANIN PAYLAŞIMI VE HIZ SINIRI AÇILMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Ankara – Niğde Otoyolu’nda direksiyon başına geçtiği bir video yayınladı. Ardından yaptığı ikinci paylaşımda, bu esnada hız sınırını aştığını ve jandarma tarafından ceza uygulandığını dile getirerek ceza tutanağını paylaştı.

CEZA TUTANAĞI VE HIZ SINIRINA DİKKAT

Uraloğlu yaptığı açıklamada, “Ankara – Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım” şeklinde ifadeler kullandı.