Bakan Uraloğlu’ndan Havalimanı Projesine Dair Açıklamalar

Bakan Uraloğlu, 2025’in Türk sivil havacılığı açısından önemli bir eşik olacağını vurguladı. Yapılan açıklamaya göre, transit yolcularla birlikte toplamda 247 milyon 163 bin yolcuya ulaşarak Cumhuriyet tarihinde bir rekor kırıldığı bildirildi. Bu gelişme, Ankaralılar arasında büyük bir heyecan yarattı ve Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgiyle birlikte dikkat çekti.

ANKARA HAVALİMANI PROJESİ TAMAMLANDI

Ankara Esenboğa Havalimanı’nın kapasitesini artıracak kapsamlı projenin ilk aşamasının tamamlandığı belirtildi. Uraloğlu, Türkiye’nin birbirine yakın olan 67 ülkenin merkezine dört saatlik uçuş mesafesinde bulunduğunu hatırlatarak altyapıdaki gelişmeleri rakamlarla açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Stratejimizi küresel ölçekte planlıyoruz. Bugün pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı; bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor,” ifadelerini kullandı.