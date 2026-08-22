Bakan Uraloğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan’ı Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği kapsamında Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Uraloğlu’na Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol eşlik etti. Etkinlik alanında stantları gezen Uraloğlu, Savarona yatında incelemelerde bulundu. SAT ve SAS komandolarının gösterisini izleyen Bakan, vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

YARIŞMA BAŞVURULARI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Uraloğlu, ziyaretinin ardından denizciliğin ve milli gemilerin son durumunun vatandaşlarla buluştuğunu söyledi. Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş ülkelerine gemi sattığına dikkati çekti. Denizcilik ve tersane sektöründe ülkeye teklifler geldiğini belirten Uraloğlu, bu alanda dünyanın en üst seviyelerine ulaşıldığını ifade etti. TEKNOFEST kapsamında 1 milyon 600 bin kişinin yarışmaya başvurduğunu aktaran Bakan, yaklaşık 50 kategorinin olduğunu ve 8 kategorinin Mavi Vatan kapsamında değerlendirildiğini dile getirdi.

DENİZCİLİKTEKİ GÜÇ SERGİLENİYOR

Uraloğlu, vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini ve ilerlemekte güçlük çektiğini anlattı. Türkiye’nin vatan olarak ilan ettiği her yere sahip çıkma gücü olduğunu vurguladı. Uraloğlu, uzay, hava ve deniz vatanın her noktasına sahip çıkıldığını söyledi. Para ile her şeyin satın alınabileceği bir dünyanın olmadığını belirten Bakan, olmazsa olmazların üretilmesi gerektiğini kaydetti. Bu üretimin başta Deniz Kuvvetleri olmak üzere tüm Türk tersanelerinde yapıldığını ifade etti.