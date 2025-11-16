Bakan Yerlikaya Duyurdu Asfalt Zorbaları Yakalandı

Kırıkkale-Çorum güzergahında ailesiyle seyahat eden bir bireyin önünü keserek trafik güvenliğini riske atan sürücüye yönelik görüntülerin ardından güvenlik güçleri harekete geçti.

ASFALT ZORBASI YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, “Gereği yapıldı. Trafik güvenliğini hiçe sayan asfalt zorbası yakalandı” ifadelerine yer verdi. Bakan Yerlikaya, Kırıkkale-Çorum yolunda, ailesiyle birlikte seyahat eden vatandaşın önünü kesen E.D. isimli sürücünün yakalandığını açıkladı.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Söz konusu görüntülerde, ailesiyle seyahat eden bireyin önünü keserek paniğe yol açan sürücünün eylemi kesinlikle kabul edilemez. Trafik; kimsenin zorbalık yapabileceği bir alan değildir. Dikkatsizlik, öfke ya da sorumsuzluk yüzünden masum insanların hayatlarıyla oynanması hiç bir şekilde tolerans gösterilemez.

CEZA YAĞDI

Yeni Trafik Kanunu’na göre, saldırı amacıyla araçtan inen veya yol kapan sürücüye, 180 bin ₺ idari para cezası verilecek; sürücü belgesi 60 gün boyunca geri alınacak ve araç 60 gün şartıyla trafikten men edilecek. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişimi için temel taşlardan biridir. Sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak için etkili caydırıcı önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Trafikte caydırıcılığı, sadece cezai sistem olarak değil, aynı zamanda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok yönlü bir mekanizma olarak değerlendirmek gerekmektedir. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve vatandaşların canını hiçe sayan bu bireyleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiriniz. “Biz Gereğini Yaparız.”