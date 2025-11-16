Bakan Yerlikaya Duyurdu Asfalt Zorbaları Yakalandı

bakan-yerlikaya-duyurdu-asfalt-zorbalari-yakalandi

Kırıkkale-Çorum güzergahında ailesi ile seyahat eden bir bireyin aracının önünü kesen sürücünün tehlikeli davranışları üzerine yetkililer harekete geçti.

ASFALT ZORBASI YAKALANDI

İçişleri Bakanı tarafından yapılan paylaşımda, “Gereği yapıldı. Trafik güvenliğini hiçe sayan asfalt zorbası yakalandı” ifadeleri yer aldı. Bakan, Kırıkkale-Çorum yolu üzerinde E.D. isimli sürücünün yakalandığını ve bu kişinin, ailesiyle seyahat eden başka bir vatandaşın önünü keserek ciddi bir tehlikeye sebep olduğunu açıkladı.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Görüntülerde, aileyle seyahat eden vatandaşın önünü keserek panik yaratmaya neden olan sürücünün davranışı, kabul edilemez bir tutum olarak değerlendiriliyor. Trafik; kimsenin zorbalık yapacağı bir alan değil. Bir sürücünün dikkatsizliği, öfke veya sorumsuz davranışı, masum insanların hayatıyla oynamaya asla yol açmamalıdır.

CEZA YAĞDI

Yeni Trafik Kanunu kapsamında tanımlanan maddeye göre; saldırı amacıyla araçtan inen veya yolu kapatan sürücüye 180 bin ₺ idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek. Trafik kültürünün gelişmesi için caydırıcılık, en temel yapı taşı olarak öne çıkıyor. Sürücülerin kurallara uymasını sağlamak ve ihlalleri azaltmak amacıyla alınacak caydırıcı önlemler büyük önem taşıyor. Trafik güvenliğini ihlal eden, vatandaşların canını hiçe sayan kişileri gördüğünüzde, lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiriniz. “Biz Gereğini Yaparız.”

