Bakan Yumaklı, Belediyelere Su Uyarısı Yaptı

BELEDİYELERE ÇAĞRI YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, içme suyu konusunun belediyeler için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. “Buradan bütün belediyelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bunu göz ardı edemeyiz, yok sayamayız, önemsiz göremeyiz.” ifadelerini kullandı. Çorum’da DSİ Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolama İletim Hatları şantiyesini gezen Yumaklı, çalışmalara dair bilgi aldı. Açıklamasında, tarım alanında gıda arzı güvenliğinin yanı sıra su konusunun da büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, iklim değişikliği ile birlikte suyun değerinin daha da artacağını kaydetti.

YATIRIMLAR VE HEDEFLER

Bakan Yumaklı, Türkiye’deki AK Parti hükümetleri döneminde su yatırımları yapıldığını bildirdi. Yaklaşık 3,5 trilyonluk miktarla 10 binden fazla su ve sulama tesisi inşa edildiğini ifade etti. “Her damla suyu saklayan bir bilgelik ve gelecek nesillere bırakılmış bir miras olarak görüyoruz.” diyen Yumaklı, Türkiye’de tarımsal üretimin devam etmesi için sulama alanlarının genişletildiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin 2100 yılına kadar su kaynaklarının yüzde 25’inin kaybolacağı ön görüldüğünü belirtti.

BELEDİYELERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Yumaklı, alınan tedbirlerin yetersiz kalması durumunda Türkiye’nin su fakiri olabileceğine dikkat çekti. Su verimliliği seferberliğine de değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başarılı bir şekilde bu konuda örnek olmayı hedeflediklerini kaydetti. İçme suyunun yönetimi için belediyelere önemli görevler düştüğünü tekrar hatırlatan Yumaklı, özellikle kayıp ve kaçak oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirtti. Her il için yılı boyunca suyun yönetim planlarının oluşturulmasının kritik olduğuna dikkat etti.

SUYUN YÖNETİMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Doğru işletme uygulamalarının önemini yineleyen Bakan Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün suyun depolanması ve arzı konularındaki görevlerini yerine getirdiğini vurguladı. “Dolayısıyla buradan da ilgililere tavsiyem algıyı yönetmeyin, suyunuzu yönetin.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde belediyelerin yerel ölçeklerinin ötesinde yatırımları karşılamak üzere Devlet Su İşleri ile işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi. Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.