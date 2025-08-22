Bakan Yumaklı’dan Belediyelere Su Uyarısı

İÇME SUYU KONUSUNDA BELEDİYELERE GÖREVLER DÜŞÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, içme suyu ile ilgili olarak belediyelerin önemli görevler üstlendiğini ifade etti. Yumaklı, “Buradan bütün belediyelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bunu göz ardı edemeyiz, yok sayamayız, önemsiz göremeyiz.” dedi. Çorum’daki DSİ Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolama İletim Hatları şantiyesini ziyaret eden Yumaklı, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarım alanında gıda arzı güvenliği kadar suyun da önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, vatandaşların sağlıklı içme suyuna ulaşabilmesi için gerekli yatırımların yapıldığını belirtti. İklim değişikliği ile birlikte suyun öneminin daha da artacağını dile getiren Bakan Yumaklı, Türkiye’deki AK Parti hükümetleri döneminde su kaynaklarına yönelik birçok önemli yatırım yapıldığını ifade etti.

SU YATIRIMLARI VE SULAMA TESİSLERİ

Yumaklı, “Yaklaşık 3,5 trilyonluk bedelle 10 binin üzerinde su ve sulama tesisi hizmete alındı. Biz her damla suyu saklayan bir bilgelik ve gelecek nesillere bırakılmış bir miras olarak görüyoruz.” diyerek Türkiye’nin tarımsal üretiminin devam edebilmesi için sulama alanlarının artırıldığını söyledi. 75 baraj ve gölet ile 3,4 milyar metreküplük ek su depolama tesisi, 102 arıtma tesisi ve 115 bin kilometrelik borulama yatırımları gerçekleştirildiğini ifade eden Yumaklı, Devlet Su İşleri’nin 2100 yılına kadar su planlaması için yoğun şekilde çalıştığını belirtti. Türkiye’nin 2100 yılına kadar su kaynaklarının yüzde 25’ini kaybedebileceğini söyleyen Bakan Yumaklı, alınan tedbirlerle 2030’da su fakiri bir ülke konumuna düşülmemesi gerektiğini vurguladı.

İÇME SUYU YÖNETİMİ VE BELEDİYELERE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğündeki su verimliliği seferberliğinin başarı ile uygulanacağına dikkat çeken Yumaklı, içme suyu yönetiminde belediyelere önemli görevler düştüğünü yineledi. “En başta kayıp kaçak oranımız.” diyen Yumaklı, “Yani sisteme verdiğiniz 100 birimlik suyun çeşmelerden de 100 birim olarak akmasını sağlamak gerekir.” açıklamasında bulundu. İllerin içme suyu yönetimi için işletme planlarının son derece önemli olduğunu belirten Yumaklı, bu planlara harfiyen uyulmasını gerektiğini ifade etti. Özellikle bu konuların takip edilmesi gerektiğini ve sadece yanındaki profesyonellere bırakılmaması gerektiğini söyledi.

SU YÖNETİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Doğru işletme uygulamalarının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı, “Ben herhangi bir polemiğe girmek istemiyorum. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve faaliyet alanındaki tüm uygulamaları takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Suyu depolamak ve arz etmek konusunda gereken sorumlulukları harfiyen yerine getirdiklerini ifade eden Yumaklı, ilgililere “Algıyı yönetmeyin, suyunuzu yönetin.” tavsiyesinde bulundu. Ayrıca belediyelerin ölçeklerinin üzerinde yatırım yapması durumunda ihtiyaçlarını karşılamak için Devlet Su İşleri ile sözleşme yapmaya hazır olduklarını belirtti. Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.