Bakan Yumaklı: Yangınlar Kontrol Altında

ÇANAKKALE’DE YANGIN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Çanakkale’nin Kepez beldesinde dün saat 13.30’da başlamış olan yangın, Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçradı. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar havadan müdahale başladı. Yangınla mücadele ikinci güne girerken, 10 uçak, 9 helikopter ile havadan; 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 farklı araç ve 760 personel ise karadan aktif olarak müdahale ediyor. Yangın nedeniyle güvenlik tedbiri olarak Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesindeki 2 bin 90 kişi tahliye edildi. Güzelyalı köyündeki bazı villalar alevlere kapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Çanakkale Dardanos mevkisinde yangın yüzünden mahsur kalan 84 kişi güvenli bölgeye ulaştırıldı.

MANİSA’DA YANGIN DEVAM EDİYOR

Bu arada, Manisa’nın Soma ilçesinde de dün çıkan orman yangını sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte alevlere havadan ve karadan müdahaleye devam edildi. Manisa’nın Soma ilçesindeki yangın da etkisini sürdürüyor. Sabah havanın aydınlanmasıyla alevlere karşı yeniden müdahale başlatıldı. Edirne’de de havadan müdahale başlatılırken, Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler’deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumla ilgili bilgi vererek, “Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık, İzmir Dikili yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı” dedi.

HATAY’DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay’ın Arslanyazı Mahallesi’nde, Suriye sınırına yakın ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gece boyunca karadan müdahale ettiği öğrenildi. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar müdahaleye başladı ve yangın kontrol altına alındı.

SOMA’DA YANGIN 2. GÜNDE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Soma ilçesinde dün saat 14.00 civarında meydana gelen yangına neden olan olay, Turgutalp Mahallesi’nde bir tenis kortu şantiyesinde kullanılan demir kesme makinesinden çıkan kıvılcım olarak belirlendi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı sonrası yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nden 2 uçak, 10 helikopter ve 67 karadan ekip müdahale etti. Rüzgar nedeniyle alevler geniş bir alana yayıldı ve tedbir amacıyla Kozanlı Mahallesi tahliye edildi. Demir kesme sırasında önlem almadıkları öne sürülen 2 kişi ise gözaltına alındı.

EDİRNE’DE HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Edirne’de 14 saattir devam eden orman yangınına havadan müdahale başlatıldı. Enez ilçesine bağlı Büyükevren Köyü’nde dün akşam saatlerinde başlayan yangın, gece boyunca devam etti. Gün ışıklarıyla birlikte hava ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor ve yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE’DE YANGIN İKİNCİ GÜNDE

Çanakkale’deki yangının söndürülmesi için mücadele ikinci güne girdi. Güzelyalı köyünde yanan evler dron ile havadan görüntülendi. Gece boyunca yangına karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araç ve 770 personel ile müdahale edildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale tekrar başladı.

TAHLİYE VE KORUMA ÇALIŞMALARI

Yangın nedeniyle tedbir amaçlı olarak Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy’deki 2 bin 90 vatandaş tahliye edildi. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere kapıldı. Yangının etkisini kaybettiği bölgelerde vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. Ayrıca dumandan etkilenen 77 vatandaş sağlık kuruluşlarında tedavi edilirken, durumlarının hayatı tehlike taşımadığı öğrenildi. Yangının başlangıcında alevlerin ortasında kalan bir kaplumbağa ve yavru köpek orman işçileri tarafından kurtarıldı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, Çanakkale Dardanos mevkisinde yangın yüzünden mahsur kalan 84 kişi güvenli bölgeye başarıyla taşındı. Açıklamada, “Bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait deniz araçlarının da dahil olduğu tahliye operasyonları ile güvenli bölgelere nakledildi” denildi. Ayrıca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi’ndeki vatandaşlar, GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye edildi.