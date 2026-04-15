Bakanlar Kahramanmaraş’taki Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti

İÇİŞLERİ BAKANI VE BAKANLARDAN YARALILARA ZİYARET

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Yaralıların tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan bakanlar, burada yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerle bilgi alışverişinde bulundu.

Bakanlar, ziyaret sırasında yoğun bakımda tedavi edilen yaralıların durumu hakkında doktorlardan detaylı bilgi aldı.

“SALDIRGAN İKİ SINIFA GİRDİ”

Yaralılardan biri olan 5. sınıf öğrencisi F.İ.Ç., AA muhabirine verdiği ifadede, saldırganın iki sınıfa girdiğini belirterek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

F.İ.Ç., “Can havliyle pencereden atladım. Aşağıda bulunan müdür yardımcıları beni tuttu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra arkadaşlarımın yaralandığını görünce herkes panikle pencereden atladı. Benim bacağım kırıldı.” şeklinde konuştu.

