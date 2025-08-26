Bakanlık, Güvensiz Şortu Yasakladı

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN GÜVENLİK UYARISI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yeni bir güvenlik uyarısı yayınladı. Nos Studi’s markasına ait olan Collection Çocuk Deniz Şortu için toplatma kararı alındı. Bakanlık, bu ürünün büzme iplerinin giysiye düzgün bir şekilde tutturulmadığını ve bunun çocuklar için yaralanma riski oluşturduğunu belirtiyor.

PİYASADAN SĞIRILIYOR

Bu risk faktörü sebebiyle ürünün piyasaya sunumu yasaklandı. Ayrıca mevcut stokların raflardan kaldırılması için gerekli talimatlar verildi. Uzmanlar, ebeveynlerin satın aldıkları ürünlerin güvenlik detaylarını kontrol etmeleri gerektiği konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor.