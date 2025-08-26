“Bakanlık Olay İle İlgili Harekete Geçti!”

MAĞAZADA SKANDAL OLAY

Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan zincir marketler, bazı uygulamalarıyla eleştirilerin hedefi oluyor. Bu marketlerden biri, Ataşehir’deki şubesinde dikkat çekici bir olaya imza attı.

DOMATESLER ÇÖPE DÖKÜLDÜ

Yenisahra Mahallesi’ndeki mağaza çalışanları, kasalar dolusu domatesi çöpe attı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği anlarda, çalışanların çok sayıda domatesi art arda çöpe döktüğü görülüyor. Bu durum, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİLER YAĞDI

Olay sırasında, çevrede bulunan bir vatandaşın çöpe atılan domatesleri almaya çalıştığı gözlemlendi. Görüntüler sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı ve birçok kişi tarafından eleştirildi.

BAKANLIK MÜDAHALE ETTİ

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin, domateslerin kasalarıyla birlikte çöpe dökülmesi görüntülerine dair denetim gerçekleştirdiğini açıkladı. Denetimde, görüntülerde yer alan ürünlerin halen reyonlarda ‘salçalık sosluk domates’ olarak satıldığının tespit edildiği vurgulandı. Ayrıca, firmanın kayıtlarının incelenmesi sonucu 22-26 Ağustos tarihleri arasında işletmeye 20 bin 897 kilogram domates girişi yapıldığı, bu domateslerin 1700 kilogramlık kısmının satış özelliğini yitirdiği ve imha edildiği belirtildi. İmha işlemlerine ilişkin tutanak ve faturaların da denetim ekiplerine teslim edildiği ifade edildi. Bakanlık, tüketici haklarının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin devam edeceğini, haksız ve usulsüz ticari faaliyetlere asla izin vermeyeceklerini açıkladı.