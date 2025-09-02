Bakanlık Yasakladı: İki Oyuncak Toplatılıyor

DENETİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına zarar veren ürünleri denetleme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 1 Eylül’de yapılan açıklamaya göre, Babyjem markalı “Tavşan Peluş Sırt Çantası” ve Sozzy Toys markalı “Peluş Oyuncak” güvensiz olarak belirlenip satışları yasaklandı. Ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

ÜRÜNLERİN GÜVENSİZ BULUNMA NEDENLERİ

Bakanlık, bu ürünlerin güvensiz bulunma sebeplerini şu şekilde açıkladı: “Fermuarın tutma klipsi, tork testi sırasında ayrıldı.” Ayrıca “Tavşanın gözleri, çekme testinde küçük parçalara bölündü.” ve “Çanta saplarındaki metal bağlantı noktaları, test şablonlarında çıkıntı yaptı.” Bu durumların çocuk sağlığı için tehlike oluşturabileceğinin altı çizildi. Bakanlık, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini vurguladı.