Bakanlıklarda Görev Değişiklikleri ve Yeni Atamalar

bakanliklarda-gorev-degisiklikleri-ve-yeni-atamalar

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, bazı bakanlıklarda önemli görev değişiklikleri ve atamalar yapıldı.

BAKANLIKLARDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alındı ve yerine İsmail Aydın atandı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir’in görevine de son verildi.

YENİ ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Boş kalan Başmüfettişlik görevine Musa Eker atandı. Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığında Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü pozisyonuna Alper Avluk’un ataması gerçekleştirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Vatandaşlık Maaşı Projesi Görüşülmeye Başlandı

Türkiye'de dar gelirli vatandaşlar için gündemdeki vatandaşlık maaşı uygulaması umut vaat ediyor. Uzmanlar, bu sistemin hanelere gelir garantisi sağlayacağını belirtiyor.
Gündem

Doğum İzni Düzenlemesi 24 Haftaya Çıkıyor

Hükümetin doğum ve babalık izinleri taslağında sona gelindi. 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile doğum izni 24 haftaya, babalık izni 10 güne çıkacak.
Gündem

Silahlı Saldırıda Tutuklanan Gençte İntikam Sebebi Belirlendi

İstanbul Kağıthane'de bir dürümcüye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın, evine yapılan kurşunlama nedeniyle 17 yaşında intikam amacıyla hareket ettiği belirlendi.
Gündem

TAG Otoyolunda TIR Çarpışması Yangın Çıkardı

TAG Otoyolu’nda hububat yüklü 3 TIR'ın çarpışması sonucu yangın çıktı. Gaziantep-Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Puan Kaybında En-Nesyri Suçlu İlan Edildi

Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı 7 maçlık galibiyet serisini kaybetti. En-Nesyri’nin ilk yarıda kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada büyük eleştiriler aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.