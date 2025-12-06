Bakanlıklarda Görev Değişiklikleri ve Yeni Atamalar

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, bazı bakanlıklarda önemli görev değişiklikleri ve atamalar yapıldı.

BAKANLIKLARDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alındı ve yerine İsmail Aydın atandı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir’in görevine de son verildi.

YENİ ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Boş kalan Başmüfettişlik görevine Musa Eker atandı. Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığında Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü pozisyonuna Alper Avluk’un ataması gerçekleştirildi.