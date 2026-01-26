Bakanlıktan Mülakat İddialarına Açıklama Geldi

bakanliktan-mulakat-iddialarina-aciklama-geldi

Bakanlık Açıklama Yaptı

Bakanlık, bazı yayın organlarında yer bulan “liselerde mülakat dönemi”, “yüzde 1’lik dilimdeki proje okul statüsündeki liselere girişte LGS’nin yanında yazılı veya mülakat uygulaması başlatılacak” ve “Milli Eğitim Bakanlığının yeni yönetmeliğiyle, Türkiye’nin en başarılı liselerine girişte sadece LGS puanı yeterli olmayacak” gibi iddialara dair resmi bir açıklama gerçekleştirdi. Söz konusu içeriklerde yer alan bilgilerin Bakanlık mevzuatına dayanmadığını belirten açıklamada, şu detaylar paylaşıldı:

KAPSAM NET DEĞİL

“Proje Okulları Yönetmeliği’nin ‘Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler’ başlıklı 8. maddesi, kamuoyunda proje okulu olarak adlandırılan okulları kapsayan genel bir düzenleme değildir. Bu madde, yalnızca Bakanlıkça özel program uyguladığı tanımlanan ve bu statüsü mevzuatla belirlenmiş okullar için geçerlidir. Türkiye’de bu kapsamda değerlendirmeye alınabilecek okullar, TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlıdır.”

SEÇİM ŞARTLARI AÇIK

Bu okullar için öğrenci seçiminin, “merkezi sınavda belirli bir başarı diliminde yer alma” koşuluna ek olarak “okulun uyguladığı özel programa yönelik özel sınavda başarılı olma” esasına dayandığı kaydedildi. Mevzuat hakkında belirtilen hükümlerin son derece açık olduğu ve ‘tüm proje liselerinde mülakat yapılacağı’ söyleminin Yönetmelik hükmünün kapsamını aştığı ifade edildi.

KAMUOYUNA YANLIŞ YÖNLENDİRME

Açıklamada, “Hiçbir belgeye dayandırılmadan servis edilen ve evlatlarımızın gelecek hayallerini baskı altına alan, velilerimizde endişe ve kaygıya neden olan, maarif ailemizin gündemini gereksiz yere meşgul ederek kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tür haber, yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.” denildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fransız Denizci Rekor Kırarak Jules Verne Kupası’nı Kazandı

Fransız denizci Thomas Coville, dünya turunu 40 günde tamamlayarak yeni bir rekor elde etti ve Jules Verne Kupası'nın sahibi oldu.
Gündem

Akdeniz’de Korkunç Göçmen Faciası Yaşandı

Libya ve Malta açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Gündem

Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Beklentisi Geçerli

Akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Benzin ve motorin fiyatları üzerine güncel zam beklentileri merak ediliyor. 26 Ocak 2026 fiyatları araştırılmakta.
Gündem

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Ali Koç Tepkisi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski başkanı Ali Koç hakkında yaptığı açıklamaya karşı güçlü bir yanıt verdi. Kulüp, durumu kınadı.
Gündem

Sosyal Medyada Öğretmen Tepkisi Büyüyor

TikTok'ta yayımlanan bir video, öğretmen olduğu ileri sürülen kişinin küçük bir öğrenciyle dudak dudağı öpüşmesini içeriyor. Bu durum, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.