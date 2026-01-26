Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Beklentisi Geçerli

Benzin zammı son dakika gelişmeleriyle gündemde yer alıyor. Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ile birlikte küresel gelişmelere bağlı olarak sürekli olarak değişim göstermeyi sürdürüyor. En son gelen bilgilere göre akaryakıt fiyatlarında bir artış bekleniyor. Peki, bu zam hangi akaryakıt ürünü için geçerli olacak? Benzine zam yapıldı mı? Bugün benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

Salı gününden itibaren benzine 1,11 kuruşluk bir zam uygulanması bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

26 Ocak 2026 Pazartesi tarihli güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin fiyatı 54,10 TL, motorin fiyatı 57,34 TL ve LPG fiyatı 29,29 TL olarak belirlenmiştir. Anadolu Yakası’nda ise benzin 53,92 TL, motorin 57,16 TL ve LPG 28,69 TL’den işlem görüyor.

Ankara’da benzin fiyatı 55,00 TL, motorin fiyatı 58,42 TL ve LPG 29,17 TL olarak belirlenirken, İzmir’de benzin 55,27 TL, motorin 58,69 TL ve LPG fiyatı 29,09 TL seviyesinde.