Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Beklentisi Geçerli

benzin-fiyatlarinda-yeni-zam-beklentisi-gecerli

Benzin zammı son dakika gelişmeleriyle gündemde yer alıyor. Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ile birlikte küresel gelişmelere bağlı olarak sürekli olarak değişim göstermeyi sürdürüyor. En son gelen bilgilere göre akaryakıt fiyatlarında bir artış bekleniyor. Peki, bu zam hangi akaryakıt ürünü için geçerli olacak? Benzine zam yapıldı mı? Bugün benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

Salı gününden itibaren benzine 1,11 kuruşluk bir zam uygulanması bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

26 Ocak 2026 Pazartesi tarihli güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin fiyatı 54,10 TL, motorin fiyatı 57,34 TL ve LPG fiyatı 29,29 TL olarak belirlenmiştir. Anadolu Yakası’nda ise benzin 53,92 TL, motorin 57,16 TL ve LPG 28,69 TL’den işlem görüyor.

Ankara’da benzin fiyatı 55,00 TL, motorin fiyatı 58,42 TL ve LPG 29,17 TL olarak belirlenirken, İzmir’de benzin 55,27 TL, motorin 58,69 TL ve LPG fiyatı 29,09 TL seviyesinde.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Ali Koç Tepkisi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski başkanı Ali Koç hakkında yaptığı açıklamaya karşı güçlü bir yanıt verdi. Kulüp, durumu kınadı.
Gündem

Sosyal Medyada Öğretmen Tepkisi Büyüyor

TikTok'ta yayımlanan bir video, öğretmen olduğu ileri sürülen kişinin küçük bir öğrenciyle dudak dudağı öpüşmesini içeriyor. Bu durum, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
Gündem

ASALSAN’dan Asya Pasifik’e 171 Milyon Dolar İhracat

ASELSAN, Asya Pasifik'teki müşterileriyle 171 milyon dolar değerinde haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçları için ihracat sözleşmeleri imzaladı.
Gündem

Bakanlıktan Mülakat İddialarına Açıklama Geldi

Milli Eğitim Bakanlığı, yüzde 1'lik dilimdeki proje okul statüsündeki liselere girişte LGS'nin yanı sıra ek bir uygulama yapılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
Gündem

İslam Memiş 2026 Yılında Bakır Yatırım Fırsatını Açıkladı

Artan siyasi ve jeopolitik belirsizlikler, altın fiyatlarını tarihi zirveye taşırken, uzman İslam Memiş, 2026 için yeni yatırım önerileri ve BES hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.