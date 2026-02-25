Bakımevinde Engelli Gence Aşırı İlaç Verildi

Beylikdüzü’nde 22 Kasım 2024 tarihinde epilepsi hastası Uğur Yıldırım, kaldığı bakım evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmadan hayatını kaybetmişti. Annesi Dilek Barut’un şikayeti üzerine bir otopsi yapılırken, meydana gelen olayla ilgili kan donduran ayrıntılar Adli Tıp raporunda gün yüzüne çıktı.

30 KAT FAZLA İLAÇ VERİLMİŞ

Yıldırım’ın vücudunda morluklar ve el ile ayaklarında bağlanma izleri tespit edildi. Bu detaylar otopsi raporunda yer aldı. Adli Tıp ise hastanın ölüm sebebinin 30 kat fazla ilaç verilmesi olduğunu bildirdi. 21 yaşında otizmli olan Uğur Yıldırım’ın hayatını kaybetmesine neden olan olayda, engelli bakım merkezi sorumlu tutuldu. Güvenlik kameralarındaki görüntüler, çalışanların Yıldırım’a ve diğer hastalara olan tutumlarını gözler önüne serdi.

“HER TÜRLÜ İŞKENCE VAR”

Bir medya kuruluşuna konuşan anne Dilek Barut, bakım evinde çocukların çıplak gezdirildiğini ve dışkılarını yiyecek pozisyonda aç ve susuz bırakıldıklarını iddia etti. Barut, “Darp edilmeler, istismarlar her türlü işkence var.” şeklinde konuştu. Anne Barut, sadece hemşirenin değil, bakım evinde çalışan herkesin cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKIYORLAR

İlk duruşma, Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. Bu davada 9 tutuksuz sanık hakim karşısına çıkacak.