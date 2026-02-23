Bakırköy Adliyesi’nde Bilgi Sızdıran Memurlar Tutuklandı

Suç örgütlerine karşı mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bu bağlamda, gerçekleştirilen operasyonlar her gün yenisini ekliyor. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, toplamda 18 şüpheli gözaltına alındı.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerini tamamlayan zanlılar, sağlık kontrolü sonrası Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta gerçekleştirilen sorgulamalar sonucunda, 18 şüpheliden 17’sinin tutuklanmasına karar verilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Tutuklama talep edilen şüphelilerden 2’sinin halihazırda cezaevinde bulunduğu ortaya çıktı.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Savcılığın sevk yazısında, kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İsmail Atız’ın 3 Temmuz 2025’te Almanya’da yakalandığı, 7 Temmuz 2025’te serbest bırakıldığı hatırlatılarak, Atız’ın tahliyesinin ardından Almanya’da uyuşturucu ticareti bağlantılı Türk kökenli bireylere yönelik tutuklamalara imza atan bir savcıya saldırı düzenlemesi yönünde ihbar alındığı ifade ediliyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Atız ile birlikte hareket eden ve ‘Hamuş’ kod adıyla bilinen Güven Şeren’in, Alman savcının ikametine yakın bir konumda gözaltına alındığı bildirildi. Alman adli makamları, dijital materyaller üzerinde yaptıkları incelemede Atız’ın, Şeren’e PolNet (Polis Bilişim Ağı) üzerinde sorgu gönderdiğini tespit etti ve bu durumu Türkiye’ye bildirdi. Sevk yazısında, Şeren’in kimlik numarasının 25 Temmuz 2025’te PolNet üzerinden sorgulandığı ve sorgulamayı yapan polis memurunun A.A. olduğu belirlendi. Sorgulamanın yapıldığı gün, A.A.’nın banka hesabına şüpheli Serkan Cemal Güney tarafından 3 bin lira gönderildiği iddiaları yer aldı.

YASA DIŞI GELİR ELDE EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Serkan Cemal Güney’in liderliğini, İbrahim Tankoş’un ise yöneticiliğini yaptığı ayrı bir yapının bulunduğu, Güney’in kamu görevlileri ve suç örgütü bağlantıları sayesinde örgütüne yasa dışı gelir sağladığı iddia ediliyor. Sevk yazısına göre, S.A. isimli bir kişinin İstanbul Havalimanı’nda gümrük muhafaza memuru olarak görev yaptığı, Sao Paulo’dan gelen bazı kişilerin yanlarında uyuşturucu madde bulunduracağı ve bu maddelerin uçuş sonrasında S.A. tarafından teslim alınarak ülkeye sokulacağı tespit edildi.

YASA DIŞI YOLLA GELİR ELDE EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Şüpheli Güney’in, Bakırköy Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görevli E.B.’ye iki kişinin kırmızı bülteninin çıkartılıp çıkartılmadığını sorgulattığı, Tankoş’un da Güney’in talebi üzerine bir kişinin kimlik numarasını polis memuru E.Ç.’den temin ettiği öne sürülüyor. Savcılık değerlendirmesi, Serkan Cemal Güney liderliğindeki suç örgütünün, uyuşturucu ticareti dışında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu görevlilerinden bilgi edinerek finans sağladığı ve böylece yasa dışı gelir elde ettiği yönünde.

BİLGİLER EMNİYETTEN SIZDIRILDI

Dosyada, Bakırköy Adliyesi’nde görevli bir zabıt katibi aracılığıyla bazı kişiler hakkında kırmızı bülten sorgulaması yaptırıldığı ve kimlik bilgilerinin görevli polis memurları üzerinden elde edildiği belirtiliyor. Ayrıca, uluslararası suç örgütleri tarafından uyuşturucu ticareti ve yasadışı bahis faaliyetlerinde kullanılan, Europol tarafından çözümlenen ‘SKY’ adlı şifreli mesajlaşma uygulamasına dair verilerin de soruşturma dosyasına girdiği kaydedildi. Türkiye bağlantılı yazışmaların, bazı polis memurları tarafından örgüt yöneticilerine sızdırıldığı değerlendiriliyor.