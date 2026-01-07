Bakırköy Başsavcılığı Casperlar İddianamesinde Şaşırtıcı Detaylar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Casperlar çetesiyle ilgili 145’i tutuklu olan 223 sanığın yer aldığı bir iddianame hazırladı. İddianameden dikkat çeken ayrıntılar arasında, geçtiğimiz yıl Bahçelievler’de, 16 yaşındaki Daltonlar üyesi Hüseyin Asil’in öldürülmesine dair bilgiler de bulunuyor. Bu cinayetin katil zanlısı da 16 yaşında bir Casperlar üyesi.

TAKİP EDİLEN YOL
Katil zanlısı çocuk, Casperlar suç örgütüyle bir oyun sitesi aracılığıyla tanıştığını ve örgüt yöneticisi İsmail Göleli tarafından silahlı saldırıda yer almak üzere İstanbul’a çağrıldığını ifade etti. Ayrıca örgüt mensubu olduğu süre zarfında bir hücre evinde kaldığını ve sonrasında cinayeti gerçekleştirdiğini belirtti.

GENÇLERİN HEDEFİ OLDUĞU ORGANİZASYONLAR
İddianamede, Casperlar silahlı suç örgütünün sosyal medya platformları aracılığıyla propaganda yaparak, aileleri ve çevreleri tarafından dışlanan çocukları kendi saflarına katmaya çalıştıkları vurgulandı. Eski Emniyet Müdürü, çocukların kolaylıkla yönlendirilebildiği ve bu nedenle çetelerin ilgi odağı olduğunu dile getirdi. Ayrıca, çocukların aldıkları ceza miktarının düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

AİLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Sosyolog, “Erken yaşta çocukların suç örgütlerine dahil olmasının altında ailedeki sevgisizlik ve ilgisizlik yatıyor.” dedi. Keskin, çocukların sağlıklı bir şekilde bağ kurma ihtiyaçlarına vurgu yaparak, “Bir çocuk, ailesinin desteğini hissetmediğinde kısa süre içerisinde gruba veya bir suç örgütüne katılabiliyor.” açıklamasında bulundu.

