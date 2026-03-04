Doğu Akdeniz’de İmha Edilen Füzeye İlişkin Açıklama

Doğu Akdeniz’den fırlatılan bir füze, NATO unsurları tarafından imha edildi ve parçaları Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştü. Milli Savunma Bakanlığı, imha edilen balistik füzeye dair bir açıklama yaptı.

FÜZE İMHA EDİLDİ

İran’dan ateşlenen balistik mühimmatın, Irak ve Suriye hava sahalarını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği belirlendi. Bu füzeye, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından müdahale edilerek etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Hava savunma sistemleri aracılığıyla havada imha edilen mühimmatın, Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçalarının tehditleri önlemek amacıyla kullanılan mühimmatlara ait olduğu tespit edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

DIPLOMATIK GÖRÜŞMELER BAŞLATILDI

Olayın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TÜRKİYE’NİN TEPKİSİ AÇIKLANDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmede, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat hakkında tepkisini iletti. Bakan Fidan, çatışmaların yayılmasına sebep olacak her türlü eylemden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

GÜVENLİK MESAJI VERİLDİ

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama konusundaki irade ve kapasitenin en üst düzeyde olduğu belirtildi. Türkiye’nin bölgesel istikrar ve huzurdan yana olduğu ifade edilirken, kimden ve nereden gelirse gelsin ülke toprakları ve hava sahasının korunmasıyla ilgili kararlı adımların atılacağı bildirildi.