Iran Füzesinin Türk Hava Sahasında İmhası Başarıyla Gerçekleşti

Sınırlarımızda Balistik Füze Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sınırlarımız içerisine giren bir balistik füzenin imha edildiğine dair açıklama yaptı. Açıklamada, “İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Balistik Mühimmatın Düşmesi

Açıklamanın devamında, Hatay ili Dörtyol ilçesine düşen mühimmat parçasının, bahsi geçen tehdidin havada imha edilmesinin ardından önleme amaçlı kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlendi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı vurgulanarak, “Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir.” denildi.

Topraklarımızın Güvenliği

Türkiye, bölgesel istikrar ve huzurdan yana tavır sergilemekte, ayrıca kimden ve nereden gelirse gelsin toprakları ile vatandaşlarının güvenliğini sağlama konusunda kararlıdır. Açıklamada, “Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır.” ifadesi kullanıldı.

Çatışmalara Dikkat Çekildi

Son olarak, ülkeye yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkının her zaman saklı olduğu bildirildi. Tüm taraflara, çatışmaların bölgedeki etkilerini artıracak adımlardan kaçınılması uyarısında bulunuldu. Bu çerçevede NATO ve diğer müttefikler ile olan istişarelerin devam edeceği kaydedildi.