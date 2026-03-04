İran’da Yeni Dini Lider İddiası Gündemde

İRAN YAS İÇİNDE

İran, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarla sarsılırken, en büyük kaybı devlet yönetiminde yaşadı. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, eşi ve aile bireyleri, konutuna düşen bombalar sonucu hayatını kaybetti. Tüm dünyada yankı uyandıran bu olayla birlikte ülkede intikam duyguları yükseldi ve 3 günlük yas ilan edildi. Hamaney’in cenaze tarihi de bugün belirlendi.

HAMANEY MEŞHED’DE DEFNEDİLECEK

İran’ın yarı resmi haber ajansına göre, Hamaney’in cenazesi, başkent Tahran’da düzenlenecek törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi’nin bulunduğu Meşhed şehrinde defnedilecek. Törenlerin günü, saati ve diğer detayları ise yetkililer tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

YÖNETİM GEÇİCİ KURULUN ELİNDE

Hamaney’in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi’den oluşan Geçici Liderlik Konseyi, ülkenin yönetimini üstlendi. Bu kurul, yeni dini liderin belirleneceği tarihe kadar ülkeyi yönetecek. İran’da yayın yapan muhalif bir internet sitesi, bu atamanın yapıldığını duyurdu.

MÜÇTEBA HAMANEY SEÇİLDİ İDDİASI

İran’da Uzmanlar Meclisi’nin, Ali Hamaney’in büyük oğlu 56 yaşındaki Müçteba Hamaney’i yeni dini lider olarak seçtiği iddia ediliyor. Bu iddia ABD ve İsrail medyasında da geniş bir yer buldu. Henüz resmi açıklama yapılmazken, Müçteba Hamaney, babasının yerine geçmesi muhtemel 8 isim arasında yer alıyordu.

MUHTEMEL 8 İSİM

Hamaney’in halefleri arasında geçmesi beklenen 8 isim ise şu şekilde sıralanıyor: 1- Gulam Hüseyin Muhsini Ejei (Yargı Erki Başkanı) 2- Ali Rıza Arafi (Anayasayı Koruyucular Konseyi Üyesi) 3- Sadık Laricani (Eski Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Yararı Konseyi Eski Başkanı) 4- Hasan Humeyni (İmam Humeyni’nin torunu) 5- Hasan Ruhani (Eski Cumhurbaşkanı) 6- Seyyid Müçteba Hamaney: Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu 7- Ayetullah Hüseyin Buşehri 8- Muhsin Araki.