Hamaney’in Cenaze Töreni Üç Gün Sürecek

hamaney-in-cenaze-toreni-uc-gun-surecek

ABD-İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın üst düzey yöneticilerinin öldürüldüğünü açıkladı. Bu isimler arasında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de bulunuyor. Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından cenaze törenine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı.

CENAZE TÖRENİ 3 GÜN SÜRECEK

İranlı yetkililer, Hamaney’in cenaze töreninin 3 gün süreyle 24 saat kesintisiz sürdürüleceğini duyurdu. Ülke genelinde büyük bir katılımla gerçekleştirilecek olan bu törenler, halk arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

FARKLI ŞEHİRLERDE GERÇEKLEŞECEK TÖREN

Duyurulan bilgilere göre, törenler başta başkent Tahran olmak üzere, İran’ın çeşitli bölgelerinde icra edilecek. Bu durum, Hamaney’in toplum üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

DEFİNE YERİ BELİRLENDİ

İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’a göre, Hamaney’in naaşı, Tahran’daki törenlerin sona ermesinin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi’nin bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek. Tören programı ve detayları, yetkililer tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

