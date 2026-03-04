Fenerbahçe’de Tedesco’nun Sağlık Durumu Merak Konusu

fenerbahce-de-tedesco-nun-saglik-durumu-merak-konusu

Domenico Tedesco’nun tedavi süreci devam ederken, Fenerbahçe’deki geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar gündeme geliyor. Gribal enfeksiyon nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında yedek kulübesinde bulunamayan İtalyan teknik adam, sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi sürecine tabi tutuluyor. Serum ve iğne tedavisi ile bir miktar toparlanan Tedesco’nun Gaziantep maçında takımın başında olamayacağı duyuruldu.

MAÇTA YER ALMASI BEKLENİYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir.” ifadesinin yanı sıra, Tedesco’nun Samsunspor maçında görev almasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.

