Bakırköy Başsavcılığı Deniz Sinan Demir Hakkında Soruşturma Başlattı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Sinan Demir adlı sosyal medya kullanıcısı hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla soruşturma açıldığını duyurdu. Başsavcılık, Demir’in sosyal medya platformu üzerinde gerçekleştirdiği canlı yayında sarf ettiği ifadeler nedeniyle re’sen soruşturma başlattığını belirtmişti. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’ne gözaltı, arama ve el koyma işlemleri için gerekli rapor ve kimlik tespiti talimatları verilmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Sinan, sabah saatlerinde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.